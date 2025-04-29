14 yaşındaki kız çocuğuna halı sahada taciz! Aklını çelip peşine taktı, görüntüler ortaya çıktı: İğrenç iddia İstanbul'dan...

Taciz iddiaları İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir halı sahada ortaya çıktı. 14 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini antrenmana getirdi. Kardeşi sahada top koştururken 60’lı yaşlardaki çalışan ortaya çıktı.

ÇOCUĞUN AKLINI ÇELDİ

Ekol TV'nin haberine göre tesisteki şüpheli, 14 yaşındaki kız çocuğunu spor malzemesiyle verme bahanesiyle bir depoya çağırdı. Her şeyden habersiz küçük kız, tesisin deposuna doğru giden adamı takip etmeye başladı.

KAMERALARIN NEREYİ ÇEKTİĞİNİ BİLİYORDU

İddiaların odağındaki adam, halı sahada günübirlik çalışıyordu. Güvenlik kameralarının nerede olduğunu biliyordu. 14 yaşındaki kız çocuğunun önüne düştü, bir süre sonra ikisi de kadrajdan çıktı. Sonrasında olanlar muamma! Ancak kız çocuğunun iddiaları mide bulandıran türden.

ÇOCUK GERİ DÖNER DÖNMEZ DUDAĞINI SİLDİ

Depodan hızla çıkan kız çocuğu bir yandan eliyle dudağını siliyordu. Başını çevirip arkasına baktığında yaşlı adamın peşinden geldiğini gördü. Çocuk panikle yetkililerin yanına gidip durumu anlattı. Şüpheli ise şikayet edildiğini anlayınca olay yerinden ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Görevliler hemen polise gitti, ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yaşlı adam ilk ifadesinde suçlamaları reddetti ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.