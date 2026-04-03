2 çocuk annesi kadın cinayete kurban gitmişti! Sır perdesi 15 yıl sonra çözüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 15 sene önce işlenen bir kadın cinayeti, DNA örneklerinin güncel teknolojiyle incelenmesi sonucu aydınlığa kavuştu. 2011 yılında bir kadın elleri bağlı, yüzünde koli bandı ve boynunda çamaşır ipiyle ölü halde bulunmuştu. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu cinayet çözüldü.

11 Eylül 2011 tarihinde Korkuteli'nin Ulucak köyü Ballıca mevkiinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde yüzünde koli bandı, boynunda çamaşır ipi olan, elleri arkadan bağlanmış bir kadın cesedi bulundu.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ...

2 çocuk annesi Havva Yıldırım'dan uzun süredir haber alamayan yakınlarının başvurusu ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cesedi teşhis etti.

Faili meçhul olarak kayıtlara geçen Havva Yıldırım'ın ölümünü yeniden ele alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri, o dönemde Yıldırım'dan alınan ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneklerini güncel teknoloji ile tekrar incelemeye aldı.

KORKUNÇ CİNAYET15 YIL SONRA AYDINLATILDI

JASAT ekiplerinin titiz çalışması ile 9 şüpheliden alınan DNA örnekleri ile Havva Yıldırım'dan alınan örnek laboratuvarda detaylı şekilde incelendi.

İncelemeler sonucunda şüpheli S.K.'dan alınan biyolojik örneklerin Havva Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı tespit edildi.

JASAT'ın özel çalışma grubunun çalışmaları sonucu köşeye sıkışan katil zanlısı S.K., 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

15 yıllık faili meçhul cinayet dosyası JASAT'ın titiz çalışmasıyla çözülürken, adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç bir cinayet kusursuz değildir kurban olduğum allah bir şekilde insan oğlunu gaflete düşürür
Katilin ismini tam vermiyorsun ya, kadın mu erkek mi anlaşılmıyor ama merak ediliyor.
