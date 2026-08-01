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3 CHP'li belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Siyasetin gündeminde AK Parti'ye geçen belediye başkanları varken bugün törenle 3 CHP'li belediye başkanının daha AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine göreve gelen Şile Belediye Başkanvekili Sacit Aslan AK Parti rozeti takacak.

3 CHP'li belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Doğukan Akbayır

Bugün düzenlenecek törenle birlikte 3 CHP'li belediye başkanının daha AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Kulislerde uzun süredir konuşulan üç ismin bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozet ile AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

3 CHP li belediye başkanı daha AK Parti ye geçiyor 1
(Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl)

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİLER

Törende AKP'ye katılacak olan CHP'li belediye başkanlarının dün akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettikleri öğrenildi.

3 CHP li belediye başkanı daha AK Parti ye geçiyor 2


(Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez)

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞ DE OLABİLİR

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ile yaşadığı polemiğin ardından partiden ayrılacağına dair sinyaller veren İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da bugün İYİ Parti'den istifa ederek AKP rozeti takması bekleniyor.

3 CHP li belediye başkanı daha AK Parti ye geçiyor 3

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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti
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