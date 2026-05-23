3 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda yaklaşık 3 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen sürücüye ceza yağdı. Amatör kameraya yansıyan olay sonrası polis ekipleri adeta dedektif gibi iz sürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kadın sürücü G.A. (43) yönetimindeki 16 ARJ 828 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dalgınlığı sonucu Cerrah Kavşağı’ndan ters yöne girerek yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi.

KİLOMETRELERCE TERS YÖNDE GİTTİ

Trafiği tehlikeye atan anlar amatör kameraya yansırken, görüntülerin ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, araç ve sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

CEZA YAĞDI

Araç, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta park halinde bulundu. Ekipler tarafından araç başına çağrılan sürücüye, çift şeritli yolda ters yönde seyretmekten 20 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

