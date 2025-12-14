HABER

55 kişi hayatını kaybetmişti! Reyyan Apartmanı davasında tek tutuklu sanık da tahliye edildi

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Reyyan Apartmanı yıkılmıştı. 55 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili görülen davanın duruşmasında tutuklu tek sanık olan müteahhit Muhammet Karaaslan tahliye edildi. Dava, 15 Mayıs 2026’ya erteledi. Bu tahliye ile birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılan Reyyan Apartmanı’nda 55 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda binaya 6 ile 8 ton ekstra yük binmesine neden olan kaçak kat yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından 6’sı kamu görevlisi 10 kişi hakkında Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 9’uncu duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık statik proje müellifi Harun Gümüşer (51), taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı. Tutuksuz sanıklar fenni mesul Mesut Vahit Kazancı (71), kaçak katı yaptığı öne sürülen Nasuh Atılgan (51), Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol biriminde görevli Ahmet Tüfekçi (45), Ali Gemci (47), Hacı Mehmet Güner (58), Melike Özdemir (45), Nuri Hakan Erşahan (46) ve Oğuzhan Arabacı (36) duruşmaya katılmadı.

"ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmadaki savunmasında sanık Muhammet Karaaslan suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Karaaslan, “Raporlarda kaçak katın varlığı ve bu katı benim yapmadığım tespit edildiği halde uzun zamandır tutukluyum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Harun Gümüşer de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtip suçlamaları reddetti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında Muhammet Karaaslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma saklanma şüphesi, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyada delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, toplanmamış deliller itibarıyla delil karartma şüphesinin ve sanığın kaçma ve saklanma şüphesinin, mağdur ve tanıklar üzerinde baskı girişimde bulunma şüphesinin bulunmadığının değerlendirilmesi, sanığın tutuklulukta geçen süresi, azami tutukluluk süresinin dolmuş olması, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması gerekçesiyle Karaaslan’ın tahliyesine karar verdi. Dava, 15 Mayıs 2026’ya erteledi. Bu tahliye ile birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

