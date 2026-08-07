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7.050 mAh bataryalı vivo S2 tanıtıldı: S serisi 7 yıl sonra geri döndü

vivo S2, 7.050 mAh batarya ve 120 Hz AMOLED ekranla Hindistan’da tanıtıldı. S serisi ülkede yedi yıllık aranın ardından geri döndü.

7.050 mAh bataryalı vivo S2 tanıtıldı: S serisi 7 yıl sonra geri döndü
Enes Çırtlık

vivo, yeni akıllı telefonu vivo S2’yi Hindistan’da tanıttı. Yeni modelle birlikte şirketin S serisi, vivo S1’in Ağustos 2019’daki lansmanından yedi yıl sonra Hindistan pazarına geri döndü.

GSMArena'ya göre vivo S2, MediaTek Dimensity 7360-Turbo işlemciden güç alıyor. Telefonda 8 GB LPDDR4X RAM bulunurken 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuluyor.

Cihaz kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor. vivo, S2 için üç yıl Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

7.050 mAh bataryalı vivo S2 tanıtıldı: S serisi 7 yıl sonra geri döndü 1

VIVO S2’DE 7.050 MAH BATARYA VAR

vivo S2’nin dikkat çeken özelliklerinden biri 7.050 mAh kapasiteli bataryası. Telefon 44W hızlı şarjın yanı sıra bypass şarj desteğine sahip.

Cihazda 3.800 mm² buhar odası da bulunuyor. vivo ayrıca BGMI oyununda 90 FPS desteği sunulduğunu belirtiyor.

Telefon IP68 ve IP69 derecelerinin yanı sıra MIL-STD-810H sertifikasına sahip. S2, su altında fotoğraf çekimini de destekliyor ve ekranı ıslak veya yağlı ellerle kullanılabiliyor.

6,83 İNÇ 120 HZ AMOLED EKRAN

vivo S2’nin ön tarafında 6,83 inç büyüklüğünde 3D kavisli AMOLED ekran yer alıyor.

2800 x 1260 piksel çözünürlük sunan ekran, 120 Hz yenileme hızını ve HDR10+ desteğini taşıyor. Tepe parlaklığı ise 3.000 nit olarak belirtiliyor.

Parmak izi okuyucu ekranın içine yerleştirilmiş durumda. Ortadaki ekran deliğinde ise 4K video kaydı yapabilen 32 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Telefonun arkasındaki yatay kamera adasında Sony IMX582 sensör kullanan 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel bokeh kamerası yer alıyor. Kamera sistemine Aura Light adı verilen dairesel ışık eşlik ediyor.

7.050 mAh bataryalı vivo S2 tanıtıldı: S serisi 7 yıl sonra geri döndü 2

VİVO S2 FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

vivo S2; Safir Mavisi, Regal Bronz ve İpek Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.

Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 39.999 Hindistan rupisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu ise 44.999 Hindistan rupisi fiyatla satışa çıkacak.

Tüm renk ve bellek seçeneklerinin satışları 11 Ağustos’ta vivo’nun Hindistan internet sitesi başta olmak üzere çeşitli mağazalar üzerinden başlayacak.

İpek Beyazı sürüm 0,810 cm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında. Diğer iki renk seçeneği ise 0,799 cm kalınlığa ve 197 gram ağırlığa sahip.

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