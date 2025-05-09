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81 ilde ormanda atık toplama etkinliği: "Geleceğimize sahip çıkıyoruz"

Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 'Orman Benim' projesi kapsamında 81 ilde ormanların korunması ve farkındalık oluşturmak amacıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

81 ilde ormanda atık toplama etkinliği: "Geleceğimize sahip çıkıyoruz"

Ankara'da 7'nci Devlet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi, Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, orman gönüllüleri, Orman Mühendisleri Odası, Öz Orman-İş Sendikası üyeleri katıldı. Katılımcılar, etkinlik kapsamında ormandaki atıkları topladı.

"GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, "Orman Genel Müdürlüğü olarak 186 yıldır ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, gençleştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı ormanlar kurmak için yazın köz, kışın buz üzerinde durmadan, yılmadan sürekli çalışıyoruz. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir. Onlar toprağın, suyun, havanın ve yaşamın bir arada olduğu dev bir ekosistemdir. Bir ağaç yandığında sadece odun küle dönmez. O ağacın gölgesinde dinlenen bir çocuk, o ağacın dalında yuva yapan bir kuş, o kökte filizlenmiş bir gelecek, onunla beraber yanar, kül olur. Bu nedenle orman yangınları sadece ormanlarımızı değil, hayatımızı bir anda küle döndürür. Son yıllarda daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği neticesinde, sıcakların çok fazla artması ve nemin aşırı düşüklüğü nedeniyle, yaz ayları, orman yangınları açısından çok riskli dönemlerdir. Olası bir kıvılcım nedeniyle telafisi zor sonuçlarla karşılaşmaktayız. Bugün hep birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı yaptığımız 'Orman Benim' etkinliği ile ormanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman genel müdürlüğü
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