A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor! İşte 2 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101'in Aldın Aldın Kataloğu'nun 2 Ekim 2025 Perşembe tarihli yeni sayısı yayınladı. Alışveriş severleri her seferinde şaşırtmayı başaran A101'e şimdi de Samsung cep telefonları geliyor. Skechers spor ayakkabılar, Tefal dikey süpürge ve Toshiba akıllı televizyon da öne çıkan diğer ürünler arasında yer alıyor. Tabii ki bununla da bitmiyor; beyaz eşyalar, tıraş makinesi, katlanabilir bisiklet de kataloğu süslüyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğunda başka neler var diye merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung cep telefonu, televizyon, akıllı saat, elektrikli süpürge ve dahası

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Kulaklık modellerinde indirimde. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Buhar kazanlı ütüde indirim var. Ürün burada.

Gıda ürünlerinde indirim var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var, burada.

Pratik mutfak gereçlerinde indirim başladı

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde indirim devam ediyor, burada.

Lezzetli sofraların olmazsa olmazı yemek takımlarındaki indirim kaçmaz, burada.

Lisanslı nevresim takımlarında fiyatlar düştü

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımlarında indirim var, burada.

Temizlik aletlerindeki indirim kaçmaz. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki oyuncakları burada bulabilirsiniz.

Walke koşu bandı, kondisyon bisikleti, kum torbası

Sizin için spor aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Spor aletlerindeki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Skechers spor ayakkabılar A101 kataloğunda sizi bekliyor

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Spor giyimin yıldızı adidas'ta indirim zamanı! Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Buraya tıklayarak PUMA'daki indirimleri bulabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Çekme karavan 299 bin TL!

Katlanabilir bisiklet 5 bin 999 TL!

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

Brio ürünleri A101 kataloğunda

Mobilya ihtiyacı olanlarda buraya

Bu içerik 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.