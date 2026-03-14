AB, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri 6 ay daha uzattı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş, 15 Eylül 2026’ya kadar yaptırım listesinde yer almaya devam edecek.

Yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde Konsey, 2 kişi ile hayatını kaybeden 5 kişinin listeden çıkarılmasına da karar verdi.

AB'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI

AB, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya, bu ülkenin 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmesinin ardından başlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlayan saldırısı üzerine ise yaptırımlar önemli ölçüde genişletilmişti. AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması, fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesini içeriyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

