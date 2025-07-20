ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran'dan 'nükleer' kararı: Dünyaya duyurdular

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğer devam ederlerse, yeniden saldırırız" dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran’a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" demişti.

(AA)