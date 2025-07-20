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ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran'dan 'nükleer' kararı: Dünyaya duyurdular

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran'dan 'nükleer' kararı: Dünyaya duyurdular
Begüm Özkaynak

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran dan nükleer kararı: Dünyaya duyurdular 1

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran dan nükleer kararı: Dünyaya duyurdular 2

TRUMP: "YENİDEN SALDIRIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğer devam ederlerse, yeniden saldırırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump "Yeniden saldırırız" diyerek uyarmıştı! İran dan nükleer kararı: Dünyaya duyurdular 3

Gazetecilerin sorusu üzerine İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran’a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" demişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran nükleer trump
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