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ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

13 Haziran'da başlayan İran-İsrail savaşının sona ermesinin ardından gözler Gazze'ye çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump NATO liderler zirvesinde barış sinyali veren açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak Trump'tan yeni bir duyuru geldi. İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiği, koşulların görüşüldüğü açıklandı. Trump Hamas'a seslenerek, "Umarım bu anlaşmayı kabul eder. Aksi daha iyi olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...
Ufuk Dağ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de olası ateşkes konusunda İsrail ile temasta bulunduklarını belirterek, "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump tan Gazze açıklaması! İsrail kabul etti diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse... 1

"VERİMLİ BİR TOPLANTI"

İsrail’in Orta Doğu'daki katliamları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze’de olası ateşkese dair kritik bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tan Gazze açıklaması! İsrail kabul etti diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse... 2

"KABUL ETMEZLERSE DAHA KÖTÜ OLACAK"

Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu’nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump tan Gazze açıklaması! İsrail kabul etti diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse... 3

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Gazze
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