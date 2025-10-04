ABD'de, Venezuelalı göçmenlerin 'Geçici Koruma Statüsü' kaldırılacak

ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalıların ‘Geçici Koruma Statüsü’nün (TPS) kaldırılmasına izin verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Venezuelalılara yönelik TPS programını sonlandırmasının usule aykırı olduğuna hükmeden alt mahkeme kararına itiraz etmesinin ardından, Yüksek Mahkeme’nin bu itirazı değerlendirerek alt mahkeme kararını askıya aldığı kaydedildi. Açıklamada, kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtilerek, "ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkedeki 300 binden fazla Venezuelalı yabancıya verilen Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmek için yaptığı acil talebi kabul etti" ifadesi kullanıldı.

Geçici Koruma Statüsü'nün ‘her zaman sadece geçici olması gerektiği’ vurgulanan açıklamada, önceki yönetimlerin TPS'yi ‘suistimal ettiği, sömürdüğü ve fiili bir af programına dönüştürdüğü’ iddia edildi. Açıklamada, Trump'ın, ülkenin göçmenlik sistemini ABD vatandaşlarına fayda sağlayacak şekilde yeniden düzenlediği aktarılarak, Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar, ‘ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer’ olarak değerIendirildi.

Açıklamada ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelemek için her aracı kullanmaya devam edeceği bildirildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır