HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika'da konuşlandıracak

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ülkenin Güney Amerika'daki askeri varlığını arttırmaya yönelik bir adım atıldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, uluslararası suç örgütleri ile mücadele kapsamında ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun ABD Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk edileceğini belirtti. Trump, daha önce de "Kara operasyonu göreceğiz" demişti.

ABD'den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika'da konuşlandıracak

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki hava filosunun bölgeye konuşlandırılacağı belirtildi.

Parnell, "ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump’ın uluslararası suç örgütlerini ortadan kaldırma hedefleri ve anavatan savunması kapsamında narko-terörizmle mücadele etme yönündeki talimatını desteklemek amacıyla, USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubunu ve gemide konuşlu hava filosunu ABD Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sorumluluk alanına sevk etti.

ABD den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika da konuşlandıracak 1

SOUTHCOM’un sorumluluk alanındaki artırılmış ABD askeri varlığı, ülkenin güvenliği ve refahı ile Batı Yarımküre’deki güvenliğimizi tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitemizi güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Parnell, uçak gemisinin ne zaman bölgeye hareket edeceğine yönelik bir detay vermedi. USS Gerald R. Ford’un en son 21 Ekim tarihinde Hırvatistan’ın Split kentinde demirlediği biliniyor.

ABD den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika da konuşlandıracak 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ

ABD Donanması’nın envanterine 2017 yılında katılan USS Gerald R. Ford, ABD’nin en yeni ve dünyanın en büyük uçak gemisi olarak kabul ediliyor. Nükleer reaktörle donatılmış olan gemi, yaklaşık 5 bin denizci taşıma kapasitesine sahip ve 75’ten fazla savaş uçağına ev sahipliği yapabiliyor. Uçak gemisinin ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları gibi hava hedeflerini vurabilen orta menzilli gelişmiş füze sistemlerine sahip olduğu biliniyor. ABD Karayipler’de halihazırda 8 savaş gemisi, 1 nükleer denizaltı ve F-35 tipi savaş uçakları bulunduruyor.

ABD den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika da konuşlandıracak 3

"KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ"

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurgulamıştı. Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" açıklamasını da yapmıştı.
ABD den Venezuela gerilimini tırmandıracak hamle! Dünyanın en büyük uçak gemisini Güney Amerika da konuşlandıracak 4

DEFALARCA SALDIRI DÜZENLEDİ

ABD ordusu, uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesi kapsamında Eylül ayından bu yana çoğu Karayipler’de olmak üzere uyuşturucu taşıdığı iddia edilen deniz araçlarına yönelik toplamda 10 saldırı düzenledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırılarda hayatını kaybeden bazı kişilerin Venezuelalı olduğu öne sürüldü. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de acı olay! 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulunduMersin'de acı olay! 21 yaşındaki Efe Eli harabe evde ölü bulundu
Marmaris’te örgütlü tefecilik operasyonu! TutuklandılarMarmaris’te örgütlü tefecilik operasyonu! Tutuklandılar

Anahtar Kelimeler:
Venezuela ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.