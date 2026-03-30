ABD hücum gemisi bölgeye ulaştı! İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

İran savaşında 1 ay geride kaldı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, geçtiğimiz hafta başında az da olsa düeşn gerilim, hafta sonu yeniden tırmandı. İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken, kara harekatı ihtimali ise iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.
İşte İran savaşında dakika dakika yaşananlar;
06.45
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.
06.13
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
"Ülkenin güney sahillerinde dün düşmana ait 5 Hermes tipi İHA düşürüldü." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
05.11
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.
04.20
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
04.00
ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 31'incü gününe girerken, kara harekatı bir kez daha gündeme geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'ya askeri yığınak yaptığını duyurdu. Haberde, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının İsrail'de "Ya ABD yönetimi İran'a karşı 'bir zafer imajı' yaratmak istiyor ya da bölgesel güç dengesindeki derin bir stratejik değişimi amaçlayan bir dizi planlı askeri operasyon için hazırlık yapıyor." şeklinde değerlendirildiği kaydedildi.
03.45
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye bölgesini hedef alan balistik ve seyir füzesi saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
03.40
Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.
03.00
3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisi, Ortadoğu’ya ulaştı. Bu sevkiyat, ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
02.00
İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna "Evet. Şu anda oluyor." yanıtını verdi.
ABD Başkanı, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.
