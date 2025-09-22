ABD ile ticaret rüzgarları esti: Ek vergiler kalktı, hedef 100 milyar dolar!

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerde yeni dönem: İthalat yükümlülükleri kalktı, işbirliği derinleşiyor

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına gelindi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, iki ülke arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu adımın Türkiye'nin ABD ile hedeflediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma amacına hizmet edeceği belirtildi. Bakanlık yetkilileri, kararın iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade ettiler. Türkiye, bu kararı alırken, ABD'nin 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ek vergilere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde misilleme olarak ABD menşeli bazı ürünlere ek mali yükümlülükler getirmişti.

Şimdi bu yükümlülüklerin kaldırılması, ilişkilerin normalleşmesi ve ticaretin serbestleşmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, aynı gün içerisinde otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatına yönelik yeni ek mali yükümlülükleri içeren bir düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Bu düzenleme, yerli üretimi korumak, cari açığı azaltmak ve sektördeki istihdamı desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobiller için önemli oranlarda ek vergiler uygulanacak. Konvansiyonel ve hibrit otomobiller için %25 veya araç başına en az 6.000 ABD Doları, plug-in hibrit otomobiller için %30 veya en az 7.000 ABD Doları, elektrikli otomobiller için ise %30 veya en az 8.500 ABD Doları ek vergi uygulanacak. Bu durum, otomotiv sektöründe ithalat ve yerli üretim dengesi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin ticaret politikalarında hem serbestleşme hem de yerli üretimi koruma yönünde çeşitli adımlar attığı görülüyor. ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması hedeflenirken, otomotiv sektöründe ithalatın sınırlandırılması ve yerli üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu dengeyi sağlamak, Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönemde önemli bir sınav olacaktır.