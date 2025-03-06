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  4. ABD'li şirketin uzay aracı Ay'a iniş yaptı! Güney kutbunu keşfedecek

ABD'li şirketin uzay aracı Ay'a iniş yaptı! Güney kutbunu keşfedecek

06.03.2025 23:13
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ABD'li özel şirket Intuitive Machines'e ait uzay aracı, güney kutbunu keşfetmek üzere Ay'a inişini tamamladı. Athena aracı, Ay'ın güney kutbunda araştırma yapmak amacıyla bir buz matkabı, bir dron ve iki rover taşıyor.

ABD'li şirketin uzay aracı Ay'a iniş yaptı! Güney kutbunu keşfedecek

Şirket, "IM-2" misyonu kapsamında fırlatılan "Athena" isimli uzay aracının planlandığı gibi Ay'a indiğini açıkladı. Misyon yetkilisi Tim Crain, inişin başarılı olduğunu ancak aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini bildirdi.

Teyitten sonra araçtan verilerin doğru şekilde alınabileceğini belirten Crain, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

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ŞUBAT SONUNDA FIRLATILMIŞTI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına göre Athena'nın yapacağı deneyler, astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak. Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan "Odysseus" adlı uzay aracı, Şubat 2024'te iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

ABD'li şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan "Blue Ghost" uzay aracı da 2 Mart'ta başarıyla Ay'a inmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Ay (Dünya'nın uydusu)
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