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ABD medyası duyurdu! Trump kararını değiştirdi: Dikkat çeken İran talimatı

ABD, İran'ın Hürmüz'deki gemileri vurması sonrası saldırılar başlatmıştı. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran’a yeni saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

ABD medyası duyurdu! Trump kararını değiştirdi: Dikkat çeken İran talimatı

ABD ordusunun İran'a yönelik yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü saldırıların ardından dün akşam yeni bir operasyon gerçekleştirmemesi dikkat çekti. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran’a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatını verdiğini öne sürdü. Adı açıklanmayan iki ABD’li kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın son 13 gün boyunca her gün ordudan gelen saldırı planlarını onayladığı ve operasyonların onaydan birkaç saat sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Dün ise benzer bir saldırı planının Trump'ın onayına sunulduğu ancak ABD Başkanı'nın plana onay vermek yerine saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.

ABD medyası duyurdu! Trump kararını değiştirdi: Dikkat çeken İran talimatı 1

"TRUMP HENÜZ EMİR VERMEDİ"

Haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Trump'ın henüz bu yönde bir emir vermediğinin altı çizildi. Trump'ın talimatının yalnızca bir gün için mi geçerli olduğu ve saldırıların devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

ABD medyası duyurdu! Trump kararını değiştirdi: Dikkat çeken İran talimatı 2

UMMAN HEYETİ TAHRAN'DA

Trump'ın İran'a yönelik saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatının Umman'dan bir heyetin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulması amacıyla dün İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği resmi ziyaretten birkaç saat sonra geldiği belirtildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Umman ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve Tahran ile Maskat yönetimleri arasında bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti. Axios ise söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Trump'ın önerilen düzenlemeyi kabul etmesi gerektiğini yazdı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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