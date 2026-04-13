HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

ABD'nin 'Abluka' tehdidine İran'dan rest: "Hiçbir liman güvende olmaz"

Orta Doğu'da gerilim dün ABD tarafından gelen 'abluka' çıkışıyla yeniden tırmanmıştı. İran'dan ablukaya saatler kala rest geldi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta taraflar 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. İran ile ABD Pakistan'da 21 saatlik görüşme gerçekleştirdi fakat kalıcı ateşkes kararı çıkmadı.

Taraflar birbirlerini suçlarken ABD Başkanı Donald Trump dün krizi tırmandıracak açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP ABLUKA İÇİN SAAT 17:00'I İŞARET ETMİŞTİ

Trump açıklamalarında 'Abluka' çıkışı yapmış ve "Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu Ablukaya dahil olacaklar. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kâr etmesine izin verilmeyecektir. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Tamamen tetikte ve hazırız. Ordumuz İran'dan geriye kalan o az bir kısmı da bitirecek" dedi. Trump ayrıca abluka için saat 17:00'ı işaret etmişti.

AZİZİ'DEN 'BLÖF' ÇIKIŞI: "BELKİ DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

İran'dan ablukaya saatler kala art arda açıklamalar geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi Trump'ın abluka çıkışını blöf olarak değerlendirdi. Azizi, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız" diyerek ABD'ye rest çekti.

"BÖLGEDEKİ HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAYACAK"

Öte yandan Tahran yönetiminden gelen başka bir açıklamada da Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran limanlarının hedef alınması halinde, “bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı” uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.