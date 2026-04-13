ABD'nin 'Abluka' tehdidine İran'dan rest: "Hiçbir liman güvende olmaz"

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta taraflar 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. İran ile ABD Pakistan'da 21 saatlik görüşme gerçekleştirdi fakat kalıcı ateşkes kararı çıkmadı.

Taraflar birbirlerini suçlarken ABD Başkanı Donald Trump dün krizi tırmandıracak açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP ABLUKA İÇİN SAAT 17:00'I İŞARET ETMİŞTİ

Trump açıklamalarında 'Abluka' çıkışı yapmış ve "Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu Ablukaya dahil olacaklar. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kâr etmesine izin verilmeyecektir. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Tamamen tetikte ve hazırız. Ordumuz İran'dan geriye kalan o az bir kısmı da bitirecek" dedi. Trump ayrıca abluka için saat 17:00'ı işaret etmişti.

AZİZİ'DEN 'BLÖF' ÇIKIŞI: "BELKİ DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

İran'dan ablukaya saatler kala art arda açıklamalar geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi Trump'ın abluka çıkışını blöf olarak değerlendirdi. Azizi, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız" diyerek ABD'ye rest çekti.

"BÖLGEDEKİ HİÇBİR LİMAN GÜVENDE OLMAYACAK"

Öte yandan Tahran yönetiminden gelen başka bir açıklamada da Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran limanlarının hedef alınması halinde, “bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağı” uyarısı yapıldı.