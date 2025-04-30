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ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi belli oldu! Emlak detayı dikkat çekti

Bir süredir belli olması beklenen ABD'nin Türkiye büyükelçisi netlik kazandı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye için yakın dostu iş insanı Thomas Barrack'ı aday göstermişti. İki aşamalı oylama sonucunda Barrack yeni koltuğun sahibi oldu. Thomas Barrack'ın emlak sektöründe aktif olması ise dikkat çekti.

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi belli oldu! Emlak detayı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamalar sonucunda onay aldı. İlk turda 62 senatörün desteğini alan Barrack, ikinci ve nihai oylamada 60 "evet" oyuyla resmen Türkiye Büyükelçisi oldu.

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İKİ AŞAMALI OYLAMADA BELLİ OLDU

Senato’da bugün gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack’ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

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TRUMP'IN YAKIN DOSTU! EMLAK İŞLERİYLE TANINIYOR

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

Yeni büyükelçinin Ankara’daki görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Türkiye abd
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