ABD’nin San Francisco şehrinde 130 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde 130 bin kişiyi etkileye elektriksiz kalırken, kesinti nedeniyle toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı.ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehri karanlığa büründü.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde 130 bin kişiyi etkileye elektriksiz kalırken, kesinti nedeniyle toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehri karanlığa büründü. Yetkililer, kentin kuzey kesiminde 130 bin kişiyi etkileyen geniş çaplı bir elektriksiz kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle toplu taşıma ve trafikte aksamalar yaşandı. İtfaiye yetkilileri elektrik kesintilerinin, kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi’nin (PG&E) trafo merkezlerinden birinde çıkan yangın nedeniyle yaşandığını açıkladı.

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" dedi.

Kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi (PG&E) tarafından yapılan açıklamada, elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için yetkililerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Elektriğin tamamen ne zaman yeniden verileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA

