Adalar fayı nerede, kaç km? Adalar fayı nereden geçiyor? Adalar fay hattı

Büyük İstanbul Depremi hakkında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da yaşanabilecek depremin Adalar fayı ve Kumburgaz fayında oluşabileceğini ileri sürdü. Görür’le beraber birçok deprem uzmanı da bu fay hatlarına dikkat çekti. İstanbul’da olması beklenen büyük depremin bu fay hatları kapsamında incelenmesi sonucunda risk yaratan fay hatlarından biri olarak Adalar fay hattı merak edilmeye başlandı.

Adalar fayı nereden geçiyor?

Deprem uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre Büyük İstanbul depreminde iki fay hattının etkili olacağı beklenmektedir. Bunlardan birisi Orta Marmara Çukurluğu ile Boğaz açıklarında yer alan Kumburgaz koludur. İkincisi ise yine kırılması beklenen Adalar’ın güneyinde yer alan fay hattıdır.

Adalar, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 km açıklarında yer alan ve İstanbul’a bağlı Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası olmak üzere toplam 9 adayı kapsamaktadır. Adaların İstanbul’daki en yakın komşuları ilçeleri Maltepe ve Kartal’dır. Adalar’ın şehir merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 30 kilometredir.

Deprem uzmanları tarafından dikkat çekilen Adalar fayı, İstanbul'un Marmara Denizi'nde bulunmaktadır. Adalar fay hattı, Adalar bölgesinin güneyinden başlar ve Marmara Denizi'nin altında doğu-batı doğrultusunda devam eder. Bu fay hattı, Marmara Denizi'nin altında yer alan ve Kumburgaz bölgesine yakın olan diğer kollarıyla beraber aktif yapıdadır. Adalar ise kendi adıyla adlandırılan bu fay hattının yaklaşık 10 km kuzeyinde yer almaktadır. Adalar fayı, Marmara Denizi’ndeki diğer riskli fay hatlarıyla beraber Marmara bölgesindeki sismik hareketliliklere neden olan unsurlardan biridir.

Adalar fayı kaç km?

Adalar fayı, Marmara Denizi'ndeki sismik aktivitelere etki sağladığından, bu bölgede potansiyel bir deprem tehlikesi yaratmaktadır. Bilim insanları ve uzmanlar tarafından Adalar fayının kırılma potansiyeli incelenirken, gelecekte oluşabilecek deprem riskleri de belirlenmeye çalışılmaktadır. Adalar fayının kırılması halinde şiddetli bir deprem olma olasılığından bahsedilmektedir. Fakat bu depremlerin hangi büyüklükte, şiddette ve ne zaman meydana geleceği net olarak bilinmemektedir. Adalar’ın güneyinde yer Adalar fayının yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilmektedir.