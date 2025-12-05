Adana 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığının ise 15°C olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygundur. Ilıman hava koşullarını işaret etmektedir.

6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacaktır. Gündüz sıcaklığı 19°C olacak, gece ise 11°C civarında seyredecektir. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlar devam edecektir. Sıcaklık gündüz 18°C, gece ise 11°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 6 ve 7 Aralık tarihlerindeki yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumak gerekir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığı koruyacaktır.

Adana'nın iklimi yıl boyunca sıcak ve kuru yazlar ile yağışlı kışlarla karakterizedir. Kış aylarında yağışların artması olağandır. Sıcaklıklar bu dönemde düşebilmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilmektedir. Uygun giyinmek ve hava koşullarına göre planlama yapmak gerekir.

Son olarak, Adana'da 5 Aralık 2025 Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Takip eden günlerde yağmurlu koşulların etkili olması öngörülmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı ve konforunuzu koruyacaktır.