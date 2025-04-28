Adana 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Adana'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu, Adana'nın Nisan ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Bölgenin tipik iklim koşullarına uygun bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 29 Nisan Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece ise 15°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava yer yer güneşli olacak. Ancak ilerleyen saatlerde bulutlanma görülecek. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece 17°C civarında seyredecek. 1 Mayıs Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar gündüz 24°C, gece 15°C civarında olacak. 2 ve 3 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 24°C, gece 14°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 24°C, gece 14°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, yağışların artmasıyla birlikte bazı önlemleri gerektiriyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Günlük hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı ayarlamak açısından faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcak havalarda bol su içmek ve güneşten korunmak sağlığınızı korumak için önemlidir. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Gerekirse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Bu, güvenliğinizi artıracaktır.