Adana’da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Adana’da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak üzerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda M.B. isimli şahsın "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçlarından toplam 3 ayrı dosyadan 18 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Hükümlü gerekli işlemleri yapılmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Hükümlü daha sonra önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram tatili bitiyor, dönüş başladı: Yollarda bayram trafiğiBayram tatili bitiyor, dönüş başladı: Yollarda bayram trafiği
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili olduArdahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

