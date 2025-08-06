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Adli sicil kaydı e-Devlet’ten nasıl alınır?

Günümüzde e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin sayısı oldukça fazladır. Bu sayede resmi kurumlara gitmeden internet üzerinden resmi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. En fazla alınan hizmetlerden biri olab adli sicil kaydı sorgulama işlemleri, işe giriş ve benzeri süreçlerde sıklıkla istenen bir adımdır. Bu noktada vatandaşlar e-Devlet üzerinden nasıl adli sicil kaydı alabileceklerini araştırmaktadır. Peki, adli sicil kaydı e-Devlet’ten nasıl alınır?

Adli sicil kaydı e-Devlet’ten nasıl alınır?
Defne Vera Şahin

Kişilerin hakkında kesinleşmiş ceza veya güvenlik tedbiri kararı olması durumunda devlet kurumları tarafından kayıt altına alınan bu bilgiye adli sicil kaydı ya da halk arasında sabıka kaydı adı verilir. Adli sicil kaydı sorgulama işlemleri, Adalet Bakanlığı kapsamında verilen hizmetler arasında yer alır. Adalet Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen hizmetleri arasında bulunan sabıka kaydı sorgulama işlemi, devletin internet ortamındaki kurumu üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Vatandaşlar ise daha pratik olduğu gerekçesiyle adli sicil kaydı e-Devlet işlemlerini araştırmaktadır.

Adli sicil kaydı e-Devlet’ten nasıl alınır?

Adli sicil kaydı ya da halk arasındaki adı ile sabıka kaydı, kamusal veya özel pek çok kuruma başvuru yaparken istenebilen bir belgedir. Adli sicil kaydı ibraz etmesi gereken vatandaşların devlet dairesine gitme zorunluluğunu bulunmamaktadır. Adli sicil kaydı alabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapmak yeterlidir.

E-devlet sistemi üzerinden adli sicil kaydı belgesi alabilmek için e-Devlet sisteminde kayıtlı bir kullanıcı olmak gerekmektedir. E-devlet kullanıcısı ve şifresi olmayan vatandaşların en yakın PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi alması yeterlidir.

www.turkiye.gov.tr internet adresinde yer alan e-Devlet sisteminden alınan adli sicil kaydı belgelerinin üzerinde resmiyet kazanması için barkod numaraları bulunur. e-Devlet sistemi kullanıcıları bu belgenin çıktısını aldıktan sonra talep eden kurumlara ibraz edebilirler. Belgenin paylaşıldığı kurumdaki yetkililer tarafından belge sahibinin T.C. kimlik numarası ve belge üzerinde bulunan barkod numarası girildiğinde Adli Sicil Bilgi Sistemindeki asıl evrak doğrulanabilmektedir.

Adli sicil kaydı alma işlemi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girin. Sağ üst bölümde yer alan giriş yap butonuna tıklayın.
  • T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfadaki arama bölümüne “adli sicil kaydı sorgulama” yazın.
  • Açılan sayfada “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” butonunu işaretleyerek "devam et" butonuna tıklayın.
  • Yeni açılan ekranda adli sicil evrakının ibraz edileceği kurumu (Resmi, özel, yabancı ülke) ve belgenin verilme sebebi (silah ruhsatı, devlet memuriyeti, diğer, milletvekili adaylığı, belediye başkanlığı adaylığı, belediye meclis adaylığı, il genel meclis üyeliği adaylığı muhtar adaylığı) ve en son belgenin hangi kuruma verileceği (Valilik, belediye vs.) bilgilerini girdikten sonra devam et butonuna tıklayın.
  • Belgenin oluşturulduğu ekrandaki "indir" butonuna tıkladığınızda belge PDF olarak karekodlu bir şekilde verilecektir.

Adli sicil kaydı belgesi 1 gün içerisinde en fazla 4 kere alınabilir. Oluşturulan belgenin ihtiyaç duyulduğu kadar dökümü alınabilir ve aynı belge haiz kurumlar için kullanılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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