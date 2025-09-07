Yazılımlar genel olarak matematiksel algoritmalarla önceden tasarlanan kısıtlı şablonlardır. Yazılımsal sistemler çerçeve ve alansal büyüklüğü ile öne çıkar. Kullanıcıların muhtemel ihtiyaç ve beklentileri deneysel olarak analiz edilir ve maksimum performans üzerinden sunulur.

Ancak algoritmalar için her zaman bir duvar mevcuttu. Bu da kullanıcıların tahmin edilmesi güç ve öngörülemez beklentilerinin yansımasıydı. Tahmin edilebilirlikten öte, çözüm üretme üzerine ise parlak bir fikir geliştirildi; yapay zeka (AI, Artificial Intellegent).

AI nedir, AI ne demek? AI ne anlama gelir?

AI, "Artificial Intellegent" kavramının baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. AI'ın anlamı ise yapay zekadır.

Yapay zeka ise kullanıcılarla etkileşime girerek öğrenme, karar verme ve problem çözme yeteneklerine sahip bilgisayar sistemleridir. Yapayzeka algoritması evvelki klasik algoritmaların yetersiz kaldığı kullanıcı deneyimi aşamasındaki boşluğu etkileşim sırasında doldurmaktadır. Kullanıcılara bir çözüm sunarken aynı zamanda kendi kodlarını da geliştirmektedir. Böylelikle iki tarafın da fayda sağladığı ilişki oluşturulmaktadır. Yapay zeka daha çok öğrenir ve daha çok çözüm üretir.

AI nasıl çalışır?

AI sistemleri devasa oranda veriye ihtiyaç duyar. AI türlerinin gücü temel olarak veri depolama haznesi ve birim zamanda ulaşabildiği veri miktarının işleme hızıdır. Algoritmalar verinin işlenmesinde istatistiksel ve matematiksel metot kullanır. Haznesinde bulunan bilgileri kullanıcıyla olan deneyimiyle birleştirir ve yeniden işler. Derin öğrenme yöntemi ile yazılı, görsel ve sesli içeriklerin tümüne erişim sağlayarak veri haline getirir.

AI nerelerde kullanılabilir?

AI teknolojisinin kullanım alanı neredeyse sınırsızdır. Öncelikle dil bariyerini kaldırmada önemli aşamaya gelmiştir. İşlenebilir dilleri birbirine çevirmede oldukça başarılıdır. Ayrıca klasik dil çevirme algoritmalarından farklı olarak söylenen cümledeki yerel değerleri (mizah anlayışı, deyimler, atasözleri, ironi vs.) algılama ve uygulama yeteneğine sahiptir.

AI'ın "yazılım dili" yazılı metinlerle sınırlı değildir. Fotoğraf ve videolardaki görsel ögeleri ayrıntılı olarak inceleyebilir, sesli medyalardan kısımları analiz edebilir. AI'ın sosyal ve profesyonel hayattaki kullanım alanları da yaygınlaşmaktadır.

Tıp alanında bağlayıcı olmayan tıbbi analizlerde bulunabilir ve ilaç geliştirmesi gibi karmaşık işlemleri büyük oranda kolaylaştırabilir. Finans alanında risk analizi, yatırım önerileri ve dolandırıcılığa karşı sistemler geliştirebilir. Kişisel kullanımda ise kişisel asistan görevinde bulunabilir. Kişisel randevularınızı oluşturabilir ve yaşam koçunuz olabilir.