HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar

Hatay’da elektrik kaynadığından çıktığı tahmin edilen yangında evin mutfağında bulunan eşyalara yanarak küle döndü. Hafta sonu gezmesine çıkan Umur ailesi yangının haber verilmesi üzerine geldikleri evlerinde mutfağın kullanılmaz halde olduğunu gördü.

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar

Kırıkhan ilçesi Kalekamberli Mahallesi’nde yaşayan Yaşar Umur’u ait evde ilk belirlemele göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden başlayan yangında kısa alevler yükseldi. Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin sahibi Umur, hafta sonu ailesiyle dışarı çıkmak için çıktığı gezmeden evine geldiğinde yangınla karşılaştı. Mutfakta bulunan beyaz eşyaların tamamının yanarak kül olduğunu ifade eden Yaşar Umur, kullanılacak eşya kalmadığını söyledi.

"Elektrikler gidip geldiği için mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı"
Evi yandığı esnada ailesiyle birlikte dışarıda olan Yaşar Umur, "Biz evde yoktuk. Elektrikler gidip geldiği için elektrik kontağından mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı. Komşular bizi arayarak evde yangın çıktığını söylediğinde bizde evde yoktuk. Köylüler evin kapısını kırıp içeriye girip söndürmeye çalıştılar ama yapamadılar. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Mutfakta hiçbir şeyim kalmadı. Buzdolabı, dipfriz, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar yandı " ifadelerini kullandı.

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar 1

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar 2

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar 3

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklamasıKremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandıBursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.