Akılalmaz olay! Cinayet işledi, 'GTA 6'yı oynayamayacağım' diye üzüldü

İngiltere'de polisi arayarak eski sevgilisini 'kazara' öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Robert Richens en az 16 yıl 1 ay yatmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Richens'ın karakola götürülmesinin ardından ise Rockstar Games'in popüler Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı kaçıracağını söylediği ortaya çıktı.

Enes Çırtlık

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Robert Richens, geçtiğimiz yıl 30 Mayıs günü sabah saatlerinde acil durum hattını arayarak bir kadını öldürdüğünü bildirdi. Richens'ın operatörle yaptığı görüşme kayıtlarında ağlayarak, "Buna inanmayacaksınız. Sanırım kazara birini öldürdüm. Hareket etmiyor. Onu öldürmek istemedim." dediği duyuldu.

Olay yerine giden ekipler, 40 yaşındaki Rachael Vaughan'ı evinde hareketsiz halde buldu. Acil servis ekiplerinin kurtarma çabalarına rağmen Vaughan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Richens tutuklandı.

"GTA 6'YI KAÇIRACAĞIM"

İngiltere merkezli Metro.co.uk'un haberine göre, Richens karakola götürüldükten sonra 19 Kasım 2026'da çıkması beklenen Rockstar Games'in popüler Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu "GTA 6'yı kaçıracağını" belirtti.

Richens, kendisine oyunun çıkmasına daha çok zaman olduğunu söyleyen bir polis memuruna ise muhtemelen müebbet hapis cezası alacağını söyleyerek yanıt verdi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

35 yaşındaki Richens 12 Aralık'ta görülen duruşmada cinayet suçlamasını kabul etti. Oxford Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından Richens, 16 yıl 1 ay asgari infaz süresi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

