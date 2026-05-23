Akın akın gidiyorlar! Bodrum'a son 24 saatte 20 bin araç girdi

Kurban Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

24 SAATTE 20 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik polisi ekipleri, yaşanan yoğunluk üzerine kontrol noktalarındaki önlemlerini artırdı.

Kavşaklarda ve trafiğin yoğunlaştığı noktalarda ulaşımı kontrollü ve akıcı hale getirebilmek adına çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son 24 saatte Bodrum'a, 20 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

İSTANBUL'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Cumartesi günü resmen başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşlar yollara düştü.

Bayramı başka şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte yada sıcak bölgelerde tatil yaparak geçirmek isteyen onbinlerce vatandaşın oto yollardaki araç yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.

Özellikle İstanbul'dan Ege bölgesine tatile giden vatandaşlar, Bursa Kuzey Gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk yaşanıyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır