Akın Gürlek'ten CHP'nin iddiaları sonrası suç duyurusu! TC kimlik numarası detayı

CHP'den geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve malvarlıklarıyla ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Gürlek bu iddialar için harekete geçti. Gürlek'in CHP hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, CHP ve Özgür Özel tarafından gündeme getirilen malvarlığı iddialarına ilişkin, ilgili kişi ve kurumlardan suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

40 MİLYON TL İDDİASI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, 40 milyon TL’ye satıldığı iddia edilen taşınmazın şu anki rayiç bedelinin 13 milyon lira olduğu belirtildi. Öte yandan Gürlek’in evi olduğu iddia edilen belge ise sahte çıktı.

Aynı belgedeki Başsavcı Gürlek’in TC kimlik numarasının ise yanlış olduğu belirlendi.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.