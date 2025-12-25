Akın Gürlek'ten CHP'nin iddiaları sonrası suç duyurusu! TC kimlik numarası detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, CHP ve Özgür Özel tarafından gündeme getirilen malvarlığı iddialarına ilişkin, ilgili kişi ve kurumlardan suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

40 MİLYON TL İDDİASI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, 40 milyon TL’ye satıldığı iddia edilen taşınmazın şu anki rayiç bedelinin 13 milyon lira olduğu belirtildi. Öte yandan Gürlek’in evi olduğu iddia edilen belge ise sahte çıktı.

Aynı belgedeki Başsavcı Gürlek’in TC kimlik numarasının ise yanlış olduğu belirlendi.