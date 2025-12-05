AKOM tarih verdi! İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek

AKOM, İstanbul için sıcaklık ve yağış uyarısında bulundu. Yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayacak soğuk ve yağışlı hava için ise tarih verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

YAĞIŞLI HAVA YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın yarın yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.

ANTALYA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan iller arasındaki Antalya'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Batı Antalya tarafında özellikle Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle Finike ilçesinde açıkta demirli olan özel tekne karaya sürüklendi.

Finike meydan sahil bandındaki iskele yakınlarında özel bir tekne karaya otururken denizin rengi de kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi Finike merkez cami arkasındaki binaların istinat duvarları arasından sızan yağmur suları da küçük şelaleler oluşmasına sebep oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Macit, pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 ila 15 derece civarında olacağını söyledi.

Ankara'da yarın ve pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını belirten Macit, sıcaklıkların yarın 15 derece olacağını, pazar ve pazartesi günlerinde 12 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de yarın yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi günlerinde yağış görülmeyeceğini söyleyen Macit, sıcaklığın 17 ila 18 derece olacağını ifade etti.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, 6 Aralık Cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülecek.