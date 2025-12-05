HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKOM tarih verdi! İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek

Aralık ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kar yağışlarını beklemeye başladı. Gelen son bilgilere göre yurtta yağışlı havalar başlıyor. AKOM, İstanbul için tarih vererek uyarıda bulunurken Megakent'te sıcaklıklar 9 derece birden düşecek. Ayrıca sarı kodlu uyarının verildiği Antalya'da yollar göle döndü. Yurt genelinde yüksek seyreden sıcaklıklar için ise düşüş uyarısı yapıldı. İşte yurtta hava!

AKOM tarih verdi! İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek
Doğukan Akbayır

AKOM, İstanbul için sıcaklık ve yağış uyarısında bulundu. Yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayacak soğuk ve yağışlı hava için ise tarih verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 1

YAĞIŞLI HAVA YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın yarın yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 2

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 3

ANTALYA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan iller arasındaki Antalya'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Batı Antalya tarafında özellikle Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle Finike ilçesinde açıkta demirli olan özel tekne karaya sürüklendi.

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 4

Finike meydan sahil bandındaki iskele yakınlarında özel bir tekne karaya otururken denizin rengi de kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi Finike merkez cami arkasındaki binaların istinat duvarları arasından sızan yağmur suları da küçük şelaleler oluşmasına sebep oldu.

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 5

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Macit, pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 ila 15 derece civarında olacağını söyledi.

Ankara'da yarın ve pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını belirten Macit, sıcaklıkların yarın 15 derece olacağını, pazar ve pazartesi günlerinde 12 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de yarın yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi günlerinde yağış görülmeyeceğini söyleyen Macit, sıcaklığın 17 ila 18 derece olacağını ifade etti.

AKOM tarih verdi! İstanbul da hava 9 derece birden düşecek 6

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, 6 Aralık Cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaokulda korku dolu anlar! Öğrenciler hastanelik olduOrtaokulda korku dolu anlar! Öğrenciler hastanelik oldu
Rojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme! Soruşturmanın seyri değişebilir: Talep kabul edildiRojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme! Soruşturmanın seyri değişebilir: Talep kabul edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.