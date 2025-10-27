HABER

Aksaray'da şaşkına çeviren diyalog! Bekçiye 'Beni çeviremezsin' deyip polise şikayet etti

Aksaray'da alkollü bir şahsın polis ekiplerine yaşattığı zorluk görenleri şaşkına çevirdi. Parti genel başkanı olduğunu iddia eden şahıs, kendini çeviren bekçilere kimliğini vermek istemedi. Kendisinin kamu görevlisi olduğunu beyan eden şahıs polis çağırarak bekçileri polise şikayet etti. O anlarda şahsın, "Bekçi beni çeviremez, yetkin var mı?" dediği duyuldu.

İlginç olay, Aksaray'ın Minarecik Mahallesi'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirmek istedi. Hasan S. (46) bekçilere kimliğini ibraz etmeyince bekçi ve vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

BEKÇİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bekçilerin yetkisi olmadığını iddia eden Hasan S., olay yerine polis çağırmak için telefonuna sarıldı. Telefonuyla aradığı Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevliye Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek polis ekibi isteyen Hasan S., ilginç diyaloglarıyla herkesi şaşırttı.

"BEKÇİ BENİ ÇEVİREMEZ"

Bekçilerin kimlik isteyerek artistlik yaptığıni belirten şahıs, "Bekçiler beni çevirdi, bana artistlik yapıyor. Kimlik istemedin mi? Buraya bir ekip yönlendirir misiniz? Buraya siyasi güvenlik şubeden ekip istiyorum. Bekçi beni çeviremez. Ben bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Burada bekçi beni çevirdi. Ben de kamu görevlisiyim. Burada bekçi beni çevirdi" dedi.

BEKÇİLERİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Telefonunu elinden bir türlü bırakmayan ve sürekli olarak bir yerleri arayan şahıs, bir başkasıyla yaptığı telefon konuşmasında da emniyet müdürü ile görüşmek istediğini belirterek, "İyi günler beyefendi, emniyet müdürüyle görüşebilir miyim? Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan S. ben, emniyet müdürüne aktarır mısınız beni? En yetkili birime aktarın beni. Nöbetçi amire aktar beni o zaman. Tamam, haber merkezine aktar o zaman beni. Atın numarasını bana" diye konuştu.

Hasan S., polis ekibinin olay yerine gelmesiyle bekçileri polise şikayet etti. "Kimlik istedik, T.C. istedik beyefendi vermedi. Parti başkanı olduğunu beyan ediyor" diyen bekçilere Hasan S. "Senin yetkin var mı?" diye sorunca bu kez polis memurları da şahsa kimlik sordu. Polis memurlarına kimliği yerine siyasi partiye ait kartını veren şahıs, ekiplerin ısrarı üzerine kimliğini verdi. Kimliğinden sorgusu yapılan Hasan S., kimliğini ibraz etmediği için ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

