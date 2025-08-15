Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, 1 tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen B.S., O.Ö. ve S.D.'nin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda B.S.'nin evinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ve B.S. adliyeye sevk edildi. S.K. serbest bırakılırken, B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır