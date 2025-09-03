Alaca’da kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen planlı istihbarat faaliyeti çerçevesinde bir şahsın kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Alaca ilçesinde ikamet eden İ.A. isimli şahsın evini takibe aldı. Yapılan hazırlıkların ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan detaylı aramada 17 bin 100 adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 20 bin 600 adet boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet otomatik tütün dolum makinesi ve bu makinelerde kullanılan 1 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

