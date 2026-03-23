Aladağlar’da yaban hayatı görüntülendi

Bölgedeki doğal yaşam, ortaya çıkan etkileyici görüntülerle bir kez daha dikkat çekti. Aladağlar’da yerel rehberlik yapan Mehmet Şenol tarafından kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yüksek kesimlerde yiyecek arayan dağ keçileri yer aldı.

Görüntülerde ayrıca dağların zirvelerinde özgürce dolaşan yaban keçileri ile iki kurdun aynı bölgede bulunması, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi. Kartpostallık manzaralar sunan Aladağlar’ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı yaban hayatıyla da önemli bir ekosistem barındırdığı biliniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır