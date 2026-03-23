HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aladağlar’da yaban hayatı görüntülendi

Niğde, Kayseri ve Adana illeri arasında yer alan Aladağlar’da karlı zirvelerde gezen yaban keçileri ve kurtlar görüntülendi.

Bölgedeki doğal yaşam, ortaya çıkan etkileyici görüntülerle bir kez daha dikkat çekti. Aladağlar’da yerel rehberlik yapan Mehmet Şenol tarafından kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yüksek kesimlerde yiyecek arayan dağ keçileri yer aldı.
Görüntülerde ayrıca dağların zirvelerinde özgürce dolaşan yaban keçileri ile iki kurdun aynı bölgede bulunması, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi. Kartpostallık manzaralar sunan Aladağlar’ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı yaban hayatıyla da önemli bir ekosistem barındırdığı biliniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
keçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.