Avrupa'da Yahudi karşıtlığı büyüyor: Rotterdam, Liege ve şimdi de Amsterdam... Yahudi okulunda patlama!

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında dünya çapında artan Yahudi karşıtlığının çıktıları Avrupa ülkelerindeki sinagog ve Yahudi okullarına yöneliyor. Hollanda'nın Rotterdam ve Belçika'nın Liege kentindeki sinagoglara yapılan saldırıların ardından güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Bugün ise Amsterdam'dan yeni bir haber geldi. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, gece saatlerinde bir Yahudi okulunda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Olayla ilgili can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, polis patlayıcı infilak ettiren kişiyi kamera kayıtlarından bulmaya çalışıyor.