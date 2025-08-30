Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet ekranın katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

SLOGANLAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, mozeleye doğru ilerlerken ve mozeleden ayrılırken avluya alınan bazı vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", ''Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan" ve "Reis" şeklinde sloganlar attı.

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ: "HER SENE BU AYIP OLUR MU?"

Söz konusu sloganları duyan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, tepki gösterdi.

Akdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun, engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz, Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz, Anıtkabir'le görüşümüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olur mu? Slogan olmaz. Burada böyle bir şey yok. Burası Anıtkabir, burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın bunu, her sene olur mu ya, her sene bu iş olur mu? Ayıp denen bir şey var"

TANSİYON YÜKSELDİ

Kalabalık içindeki bazı vatandaşların da Akdoğan'a karşılık verdiği görülürken, araya girenler sayesinde gerginliğin daha da büyümesine izin verilmedi.