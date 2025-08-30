HABER

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?"

Devrim Karadağ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet ekranın katılımıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, bazı vatandaşların slogan attığı görüldü. Duruma tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi?" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet ekranın katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Anıtkabir de slogan atıldı, CHP li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?" 1

SLOGANLAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, mozeleye doğru ilerlerken ve mozeleden ayrılırken avluya alınan bazı vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", ''Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan" ve "Reis" şeklinde sloganlar attı.

Anıtkabir de slogan atıldı, CHP li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?" 2

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ: "HER SENE BU AYIP OLUR MU?"

Söz konusu sloganları duyan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, tepki gösterdi.

Anıtkabir de slogan atıldı, CHP li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?" 3

Akdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun, engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz, Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz, Anıtkabir'le görüşümüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olur mu? Slogan olmaz. Burada böyle bir şey yok. Burası Anıtkabir, burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın bunu, her sene olur mu ya, her sene bu iş olur mu? Ayıp denen bir şey var"

Anıtkabir de slogan atıldı, CHP li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?" 4

TANSİYON YÜKSELDİ

Kalabalık içindeki bazı vatandaşların da Akdoğan'a karşılık verdiği görülürken, araya girenler sayesinde gerginliğin daha da büyümesine izin verilmedi.

Anıtkabir de slogan atıldı, CHP li vekil isyan etti... Gerilimi tırmandıran sözler: "Her sene, her sene yapılacak iş mi?" 5

