Ankara 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Aralık 2025 Cuma günü, Ankara'da hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 4°C ile 14°C arasında değişecek. Gün boyunca hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı %49 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı ise 17:25 olarak tahmin ediliyor.

Yarın, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 2°C ile 9.5°C arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında öngörülüyor. Rüzgar hızı 3.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı ise 17:25 olacak.

Pazar günü, 7 Aralık 2025 tarihinde, yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 20.6 km/saat olacağı öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı 17:23 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Özellikle Pazar günü yağmur beklendiğinden şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artacağı Pazar günü açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler giymeniz yararınıza olacaktır.