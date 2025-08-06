Ankara 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 37°C'ye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Nem oranının düşük olması, hissedilen sıcaklığı biraz daha tolere edilebilir hale getirebilir. Ancak yine de dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu durumda hava sıcaklıkları 33°C civarına düşebilir. 9 ve 10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri de hava sıcaklıkları 34°C civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmaya çalışın. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.