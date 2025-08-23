Ankara 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. 25 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 17°C civarında olacak. 26 Ağustos Salı günü de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giyilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek de önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korur ve sıcak havaların olumsuz etkilerinden uzak durmanıza yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarının devam etmesiyle birlikte orman yangınları riski de artmaktadır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Bu önlemler, bireysel sağlığı korumaya ve toplum sağlığını desteklemeye yardımcı olur.