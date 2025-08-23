HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ankara 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. 25 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 17°C civarında olacak. 26 Ağustos Salı günü de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giyilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek de önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korur ve sıcak havaların olumsuz etkilerinden uzak durmanıza yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarının devam etmesiyle birlikte orman yangınları riski de artmaktadır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Bu önlemler, bireysel sağlığı korumaya ve toplum sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yukarı Dikmetaş köyünde taşkın kontrol çalışmaları devam ediyorYukarı Dikmetaş köyünde taşkın kontrol çalışmaları devam ediyor
Ordu’da avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandıOrdu’da avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.