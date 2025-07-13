HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da çıkan yangında hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cenazesi toprağa verildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya'nın (63) cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da çıkan yangında hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cenazesi toprağa verildi

Çetinkaya için öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Namazın ardından, Çetinkaya'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

OLAY

Dün, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın nedeniyle Çetinkaya'nın yanı sıra aralarında dumandan etkilenen 3,5 aylık bir bebeğin de olduğu 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Güvenlik görevlisi Çetinkaya'nın üst katlardaki bina sakinlerine yangını haber vermek için asansöre bindiği sırada dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildiBozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi
Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.