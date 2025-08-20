Ankara’da inşaatı devam eden fabrikada iş kazası: 1 ölü

Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Keskinler Kavşağı yakınlarında inşaatı devam eden bir fabrikada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fabrika inşaatında iskele direklerini yerleştiren Muhammet Erdem (20), vinç halatının kopması sonucu beton kolonun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Muhammet Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem’in cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

