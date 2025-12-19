HABER

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki öğrencilerin cezası belli oldu! Ankara'da lisede öğretmen M.C. (61) ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

7 ÖĞRENCİYE YÖNELİK DİSİPLİN SÜRECİ TAMAMLANDI

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU İNCELEME BAŞLATILDI

Ders esnasında öğrencilerin gerçekleştirdiği saygısızca davranışlar sosyal medyada yayılmış ve kısa sürede gündem olmuştu. Okulun başlattığı disiplin süreci devam ederken, görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırması ve büyük tepki çekmesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de konuya dair inceleme başlattı.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Olay esnasında yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan fizik öğretmeni M.C., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerinden şikayetçi olmadığı öğrenilen öğretmen M.C.'nin, raporlu olduğu için evinde tedavisine devam ettiği kaydedildi.

(DHA)

19 Aralık 2025
19 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
