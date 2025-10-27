HABER

Ankara'da uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma: 1 polis, 1 şüpheli yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Y. takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'nin kendisini fark edip ateş açmasıyla yaralandı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS, YARALI POLİSİN ATEŞİYLE YARALANDI

Yaralanan polis memurunun karşı ateş açmasıyla şüpheli Furkan K. de yaralandı. Şüphelinin kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru ve şüpheli Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu ve polis ekibinin operasyonlara devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

