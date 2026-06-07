Ankara Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Ankara'da hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında. Gece de sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Ankara'nın karasal iklimine uygundur. Haziran ayı ortalamasına yakın bir hava durumu bekleniyor. Yağış ihtimali ise yaklaşık %11. Dolayısıyla, hava genellikle kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı tekrar 15 dereceye düşecek. Salı günü hava biraz daha bulutlu görünüyor. Ancak sıcaklıklar yine 28 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27 derece civarında kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler ve havuz keyfi için ideal bir dönemdesiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmanız önemli. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Ankara'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirin. Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.