Ankara Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 13 Aralık 2025 Cumartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 4 derece, akşam 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %86 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2 km/saat ile 4 km/saat arasında değişiyor. Bu koşullar altında hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

14 Aralık Pazar günü hava 8 derece civarında. 15 Aralık Pazartesi günü ise 7 derece civarında olacak. Bu tarihlerde gündüz sıcaklıkları 7-8 derece, gece sıcaklıkları ise 1-2 derece civarında olacak. Nem oranı %55 ile %59 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 9 km/saat arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve bulutlu geçecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.