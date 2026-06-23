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Ankara Hava Durumu! 23 Haziran Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu keyifli bir görüntü sunuyor. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece civarında olacak. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri yapmak adına ideal bir dönemdesiniz. Piknik, yürüyüş veya havuz keyfi yapabilirsiniz. Ancak, güneşin tepeye çıktığı saatlerde dikkatli olunmalı. Su tüketimi önemlidir; akşam serinliğine hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır. Önümüzdeki günler benzer hava koşulları ile geçecek.

Ankara Hava Durumu! 23 Haziran Salı Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında. Hava genellikle güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 16 - 18 derece arasında seyredecek. Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Piknik etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkmak da harika bir seçenek. Ayrıca havuz keyfi yapabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önem taşıyor. Akşam serinliği için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 29 - 31 derece arasında olması bekleniyor. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklıkların 30 - 32 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve kuru kalacak. Yine açık hava etkinlikleri için uygun günler olacak. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir ya da havuzda vakit geçirebilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Akşam serinliğine hazırlanmak için ince bir ceket almanız yararlı olacaktır.

Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle Haziran aylarında sıcaklıklar genellikle yüksek olur. Yağışlar bu dönemde azdır. Bu hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur. Gereken önlemleri almak ayrı bir önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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