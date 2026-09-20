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Ankara’da narkotik operasyonları: 26 şüpheli tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu madde temin eden şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, 26 şüpheli tutuklandı.

Ankara’da narkotik operasyonları: 26 şüpheli tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 adet kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 tabanca fişeği ile 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 84 şüpheliden 26’sı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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