Ankara’da öğretmene saygısız davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında inceleme başlatıldı

Çankaya’da yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde 3 hafta önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci devam ederken, görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı. Polisler okul yönetimi ile görüşürken, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin de okulda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan fizik öğretmeni M.C. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA