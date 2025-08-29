Antakya’da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Yangın, Antakya ilçesi Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi içerisinde bulunan iş yerinde çıktı. İş yerinden çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer iş yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
(İHA)
